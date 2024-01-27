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12:55, 27 января 2024Спорт

Американская пловчиха-трансгендер подала в суд

Пловчиха-трансгендер Томас подала иск в CAS из-за запрета на участие в турнирах

Фото: Brett Davis / USA TODAY Sports / Reuters

Американская пловчиха-трансгендер Лиа Томас подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщается на сайте суда.

Причиной стал запрет на участие в женских турнирах. Томас заявила, что честная конкуренция является законной спортивной целью и регулирование участия трансгендерных женщин в плавании уместно. По ее мнению, новые правила World Aquatics противоречат Олимпийской хартии.

4 августа 2022 года World Aquatics ужесточила правила допуска трансгендеров к женским соревнованиям. Спортсмены-трансгендеры должны завершить переход к моменту начала полового созревания — к 12 годам. Также их уровень тестостерона не должен превышать 2,5 наномоля на литр.

В марте того же года Лия Томас одержала победу в первом дивизионе Национальной студенческой спортивной ассоциации. Спортсменка выиграла на дистанции 500 ярдов (457,2 метра) вольным стилем, опередив серебряных медалисток Олимпийских игр 2020 года в Токио Эмму Вейант и Эрику Салливан. Это вызвало недовольство соперниц.

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      Анастасия Борисова
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