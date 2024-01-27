Глава города объяснил причину громких звуков над Севастополем

Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировкой ППДО

Громкие звуки, которые могли слышать жители Севастополя, были результатом тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Громкие звуки, которые были слышны в центре города — это военные проводили тренировку расчетов ППДО со стрельбой из гранатометов», — объяснил глава города.

Ранее, 23 января, в Севастополе были слышны громкие звуки. Причиной тогда также назвали тренировку расчетов ППДО.

До этого Украина пыталась ударить по Крыму в воскресенье, 21 января. Над полуостровом перехватили три ракеты. В Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу, движение по Крымскому мосту на фоне атаки было временно приостановлено.

