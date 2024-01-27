Олимпийская чемпионка заявила о падающих вниз без россиян биатлоне и лыжах

Чемпионка ОИ Ольга Зайцева заявила, что лыжи и биатлон падают вниз без россиян

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева оценила развитие международного спорта без россиян. Ее слова приводит РИА Новости.

Зайцева заявила, что лыжи и биатлон падают вниз в отсутствии спортсменов из России. «Видела одни соревнования с лыжниками. Там совершенно нет конкуренции, смотреть неинтересно. Без наших спортсменов это просто грусть и печаль. То же самое и в биатлоне, я думаю», — рассказала она.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также ОИ пропустят представители командных видов спорта.

В большинстве видов спорта россияне были отстранены от международных турниров в феврале 2022 года по рекомендации МОК.