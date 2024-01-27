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22:16, 27 января 2024Россия

ПВО уничтожила украинский реактивный снаряд над Белгородской областью

Минобороны: ПВО уничтожила снаряд РСЗО «Ураган» ВСУ над Белгородской областью

Фото: Сергей Власов / Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили снаряд реактивной залповой системы огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, попытка Киева осуществить террористическую атаку по объектам на российской территории была пресечена в субботу, 27 января, около 20.30 по московскому времени.

Вечером 27 января губернатор Вячеслав Гладков сообщил о запуске в Белгороде и Белгородском районе сирены ракетной опасности. Он призвал граждан не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тем жителям, кого тревога застала на улице, он рекомендовал спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Позже Гладков сообщил, что село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа третий раз за день подверглось атаке ВСУ. Кроме того, украинские военные сбросили взрывное устройство с дрона-камикадзе на частный жилой дом в селе Антоновка.

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      Марина Совина
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