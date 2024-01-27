ПВО уничтожила украинский реактивный снаряд над Белгородской областью

Минобороны: ПВО уничтожила снаряд РСЗО «Ураган» ВСУ над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили снаряд реактивной залповой системы огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, попытка Киева осуществить террористическую атаку по объектам на российской территории была пресечена в субботу, 27 января, около 20.30 по московскому времени.

Вечером 27 января губернатор Вячеслав Гладков сообщил о запуске в Белгороде и Белгородском районе сирены ракетной опасности. Он призвал граждан не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тем жителям, кого тревога застала на улице, он рекомендовал спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Позже Гладков сообщил, что село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа третий раз за день подверглось атаке ВСУ. Кроме того, украинские военные сбросили взрывное устройство с дрона-камикадзе на частный жилой дом в селе Антоновка.