«Спартак» победил «Динамо» в дерби в КХЛ

«Спартак» победил «Динамо» со счетом 4:3 в дерби в КХЛ

«Спартак» победил «Динамо» в дерби в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4:3. В составе «Спартака» шайбы забросили Александр Бурмистров, Егор Варюшкин и Николай Голдобин. У «Динамо» отличились Джордан Уил, Игорь Чернышов и Бреннан Менелл. Победитель матча определился в серии буллитов.

«Спартак» имеет в активе 74 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 77 очками идет вторым.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. Столичный клуб оказался сильнее казанского «Ак Барса» в серии до четырех побед со счетом 4:3.