Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
3:3
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Аталанта
2:0
Завершен
Удинезе
Италия - Серия А|22-й тур
Аугсбург
2:3
Завершен
Бавария
Германия - Бундеслига|19-й тур
Лас-Пальмас
1:2
Завершен
Реал Мадрид
Испания - Примера|22-й тур
Ювентус
1:0
2-й тайм
live
Эмполи
Италия - Серия А|22-й тур
Байер
0:0
Перерыв
live
Боруссия М
Германия - Бундеслига|19-й тур
Бостон Селтикс
Завтра
03:00 (Мск)
Лос-Анджелес Клипперс
НБА - регулярный чемпионат
20:00, 27 января 2024Спорт

«Спартак» победил «Динамо» в дерби в КХЛ

«Спартак» победил «Динамо» со счетом 4:3 в дерби в КХЛ

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

«Спартак» победил «Динамо» в дерби в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4:3. В составе «Спартака» шайбы забросили Александр Бурмистров, Егор Варюшкин и Николай Голдобин. У «Динамо» отличились Джордан Уил, Игорь Чернышов и Бреннан Менелл. Победитель матча определился в серии буллитов.

«Спартак» имеет в активе 74 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 77 очками идет вторым.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. Столичный клуб оказался сильнее казанского «Ак Барса» в серии до четырех побед со счетом 4:3.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Немецкая партия выступила против расширения ЕС за счет принятия Украины

      Стена жилого дома обрушилась в российском городе

      В Госдуме оценили решение российского теннисиста выступать за Казахстан

      В подконтрольном Украине Запорожье прогремели взрывы

      Часть акватории Азовского моря передали в пользование ВС РФ

      В Мьянме оценили эффект от использования карт «Мир»

      В Европе приостановят финансирование палестинских беженцев

      В США заявили о преимуществе России над Украиной в нескольких ключевых областях

      Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде

      Украина выступила против возвращения на футбольные турниры российских юношей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше