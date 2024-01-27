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13:38, 27 января 2024Силовые структуры

Суд наложил арест на пенсионные накопления матери Блиновской

Mash: суд арестовал 168 тысяч рублей на счету матери Блиновской
Елена Блиновская

Елена Блиновская. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский суд наложил арест на пенсионный счет, который принадлежит матери блогера Елены Блиновской Нине Останиной. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, что на арестованном счете женщина хранила пенсионные накопления в размере 168 тысяч рублей. Отмечается, что она сумела накопить эту сумму, откладывая пенсию, которая составляет 13 тысяч рублей.

Кроме того, уточняется, что арест наложен на квартиру, где прописаны дети брата Блиновской.

Ранее сообщалось, что Блиновской грозит до 16 лет колонии после предъявления новых обвинений — по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Кроме того, блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег в особо крупном размере.

Адвокат Наталия Сальникова заявила, что Блиновская не сможет погасить долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) и будет вынуждена объявить о банкротстве из-за арестованной недвижимости и активов.

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      Екатерина Улитина
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