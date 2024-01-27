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09:54, 27 января 2024Спорт

Отказавшийся считать MMA спортом Карелин ответил на вопрос о таланте Махачева

Александр Карелин дал оценку успехам чемпиона UFC Ислама Махачева
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» ответил на вопрос о таланте российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева.

«Какой вид спорта он представляет?» — сказал бывший борец о Махачеве. Узнав, что боец является чемпионом мира по самбо, он заявил, что российские самбисты всегда побеждали в этом виде проведения соревнований.

Осенью 2022 года Карелин отказался считать MMA видом спорта и сравнил борьбу со смесью водки с пивом. Спортсмен добавил, что не понимает, как можно смешать навыки, полученные при занятиях различными видами единоборств.

Махачев — чемпион UFC в легком весе. В последний раз он защитил титул чемпиона в бою против австралийца Александра Волкановски. Россиянин провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев одно поражение. Спортсмен возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

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      Анастасия Борисова
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