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15:12, 28 января 2024Спорт

Фьюри высмеял деталь внешнего вида Усика

Боксер Тайсон Фьюри заявил, что не проиграет бой украинцу Усику с серьгой в ухе

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри высмеял деталь внешнего вида украинца Александра Усика. Об этом сообщает Daily Mail.

«Я не проиграю человеку с серьгой в ухе», — написал спортсмен. В ответ Усик заявил, что сережка является символом украинского воина — казака, который никогда не проигрывает битвы.

Фьюри и Усик должны провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 17 февраля 2024 года. Схватка пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

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      Анастасия Борисова
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