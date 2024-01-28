На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровске

В пригороде Днепропетровска на Украине произошел взрыв

На Украине в Днепропетровске произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Сообщается, что звук взрыва раздался в пригороде Днепропетровска 28 января около 13:00. Незадолго до этого, в 12:26, Воздушные силы Вооруженных сил Украины объявили воздушную тревогу, а после сообщили о ракетной опасности. Сообщения об этом были опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Ранее стало известно, что взрывы также произошли в подконтрольном киевским властям Запорожье. По информации главы движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова, местные жители слышали от двух до четырех взрывов, а также беспорядочную стрельбу из стрелкового оружия.

27 января взрывы произошли в Харькове. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в области была объявлена воздушная тревога.