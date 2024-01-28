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17:21, 28 января 2024Спорт

Названа сумма заработанных Медведевым на Australian Open призовых

Даниил Медведев на Australian Open-2024 заработал 1,1 миллиона долларов призовых

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев на Australian Open-2024 заработал 1,1 миллиона долларов призовых. Сумму назвал «Чемпионат».

Его соперник по финальному матчу итальянец Янник Синнер получит более 2,1 миллиона долларов. 22-летний итальянец впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема».

Встреча Медведева с Синнером прошла ранее 28 января. 27-летний россиянин выиграл две первые партии, после чего проиграл три сета и уступил титул.

Синнер является четвертой ракеткой мира. Медведев занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его активе одна победа на турнирах «Большого шлема», он выиграл US Open в 2021 году.

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      Алексей Гусев
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