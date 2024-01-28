Петербурженка обвинила охранника школы в побоях

«Фонтанка»: охранник школы в Петербурге ударил женщину из-за телефона

Жительница Санкт-Петербурга обвинила охранника школы в побоях и применении к ней удушающего приема. Подробности случившегося приводит издание «Фонтанка».

Инцидент произошел в школе № 184 в Калининском районе Северной столицы. 26 января местная жительница Светлана привела сына на занятия и, стоя за турникетами, наблюдала, как он переодевается. По словам женщины, когда она достала мобильный телефон, охранник отреагировал грубо и ударил ее по руке. Она едва смогла удержать гаджет и убрать его.

«В это время он меня хватает за горло. Сжимает, я не могла даже пошевельнуться. То есть схватил профессионально через шарф», — рассказала Светлана. Далее охранник вывел петербурженку из здания и пригрозил ей, используя нецензурную лексику.

Женщина почувствовала недомогание и вызвала скорую помощь. Администрация школы пригласила ее на беседу и пообещала разобраться в случившемся, однако извинений не принесла. На следующий день Светлана обратилась в травмпункт, где ей зафиксировали ушибы кисти и следы на шее.

Как заявила россиянка, охрана школы относится к ее сыну предвзято. При этом в администрации района уточнили, что женщина не раз пыталась снимать на видео работу сотрудников и не реагировала на замечания. Там добавили, что 26 января работник пытался закрыть камеру и вывести женщину на улицу, а скорую помощь для нее вызвал сотрудник школы. Проводится проверка случившегося.

Ранее на корреспондента и оператора издания «Известия» напали на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Охранники повалили журналистку на пол, начали отбирать у нее телефон и душить.