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12:41, 28 января 2024Мир

В Совфеде заявили о последствиях конфискации активов России для Запада

Сенатор Климов: Запад уничтожит свою экономику, если решит изъять активы РФ

Фото: Unsplash

Страны Запада уничтожат собственные финансовые институты, если решат конфисковать российские активы, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор также назвал возможный ответ Москвы на изъятие российской собственности.

«Я могу просто в качестве примера сказать, как это может быть среди прочего. На территории Российской Федерации оказалось немало активов недружественных стран, которые, находясь в нашей юрисдикции, могут быть использованы для адекватного ответа. Но это не единственный вариант», — заявил Климов.

Сенатор отметил, что решение об изъятии российских активов заставит страны, не входящие в систему коллективного Запада, избегать финансовых институтов и экономики США, Великобритании и Евросоюза.

Издание The Washington Post написало, что якобы наш Совбез обсуждал, как уронить доллар. Нам ничего не надо ронять, они сами все у себя роняют

Андрей Климовзаместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам

«То есть, помимо того что мы можем сделать сами, они сами себя глобально уничтожат такими решениями. В общем-то, любой разумный финансист, политик не будет сильно рисковать своими средствами, используя платежные системы или валюты или финансовые инструменты стран, которые позволяют себе так вольно обращаться с международным национальным правом», — заключил Климов.

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Ранее в МИД России заявили, что на попытки Запада конфисковать российские активы Москва даст адекватный ответ. В ведомстве добавили, что такие действия можно будет расценивать как «банальное, неприкрытое воровство одной группой государств собственности другого».

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