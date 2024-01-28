В Совфеде заявили о последствиях конфискации активов России для Запада

Сенатор Климов: Запад уничтожит свою экономику, если решит изъять активы РФ

Страны Запада уничтожат собственные финансовые институты, если решат конфисковать российские активы, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор также назвал возможный ответ Москвы на изъятие российской собственности.

«Я могу просто в качестве примера сказать, как это может быть среди прочего. На территории Российской Федерации оказалось немало активов недружественных стран, которые, находясь в нашей юрисдикции, могут быть использованы для адекватного ответа. Но это не единственный вариант», — заявил Климов.

Сенатор отметил, что решение об изъятии российских активов заставит страны, не входящие в систему коллективного Запада, избегать финансовых институтов и экономики США, Великобритании и Евросоюза.

Издание The Washington Post написало, что якобы наш Совбез обсуждал, как уронить доллар. Нам ничего не надо ронять, они сами все у себя роняют Андрей Климов заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам

«То есть, помимо того что мы можем сделать сами, они сами себя глобально уничтожат такими решениями. В общем-то, любой разумный финансист, политик не будет сильно рисковать своими средствами, используя платежные системы или валюты или финансовые инструменты стран, которые позволяют себе так вольно обращаться с международным национальным правом», — заключил Климов.

Ранее в МИД России заявили, что на попытки Запада конфисковать российские активы Москва даст адекватный ответ. В ведомстве добавили, что такие действия можно будет расценивать как «банальное, неприкрытое воровство одной группой государств собственности другого».