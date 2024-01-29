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23:42, 29 января 2024Наука и техника

Турция анонсировала свою космическую программу

Эрдоган заявил, что Турция планирует запустить свою ракету в космос

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Турция обладает собственной космической программой. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

По его словам, в ближайшие годы планируется запуск собственной ракеты с уже подготовленными астронавтами.

В сентябре 2022 года Мустафа Варанк, занимавший пост министра промышленности и технологий Турции, сообщил, что страна и американская компания Axiom Space подписали соглашение об отправке на МКС первого турецкого астронавта. 19 января компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, с состав экипажа вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт из Швеции Маркус Вандт, а также первый гражданин Турции, который побывает в космосе, — военный пилот Альпер Гезеравчи.

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      Марина Совина
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