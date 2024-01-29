Турция анонсировала свою космическую программу

Эрдоган заявил, что Турция планирует запустить свою ракету в космос

Турция обладает собственной космической программой. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

По его словам, в ближайшие годы планируется запуск собственной ракеты с уже подготовленными астронавтами.

В сентябре 2022 года Мустафа Варанк, занимавший пост министра промышленности и технологий Турции, сообщил, что страна и американская компания Axiom Space подписали соглашение об отправке на МКС первого турецкого астронавта. 19 января компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, с состав экипажа вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт из Швеции Маркус Вандт, а также первый гражданин Турции, который побывает в космосе, — военный пилот Альпер Гезеравчи.