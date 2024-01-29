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16:46, 29 января 2024Силовые структуры

Защита экс-министра ДНР Стрелкова обжаловала приговор

Защита Стрелкова обжаловала приговор по делу о призывах к экстремизму

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Защита бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) обжаловала приговор по делу о призывах к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, краткая апелляционная жалоба уже подана, после изучения адвокатом протокола судебного заседания будет подготовлено дополнение.

25 января Мосгорсуд приговорил экс-министра ДНР к четырем годам заключения по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Свою вину Стрелков не признает.

Стрелкова задержали 21 июля. Поводом стали обращения нескольких граждан.

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      Илона Палей
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