Защита экс-министра ДНР Стрелкова обжаловала приговор

Защита Стрелкова обжаловала приговор по делу о призывах к экстремизму

Защита бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) обжаловала приговор по делу о призывах к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, краткая апелляционная жалоба уже подана, после изучения адвокатом протокола судебного заседания будет подготовлено дополнение.

25 января Мосгорсуд приговорил экс-министра ДНР к четырем годам заключения по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Свою вину Стрелков не признает.

Стрелкова задержали 21 июля. Поводом стали обращения нескольких граждан.