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12:05, 30 января 2024Мир

В России отреагировали на желание Японии заключить мирный договор

Депутат Чепа счел возможным заключение мирного договора между Японией и Россией
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Заключение мирного договора между Москвой и Токио возможно, но на определенных условиях, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. На желание Японии подписать соглашение он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о том, что страна хочет решения территориального вопроса и заключения мирного договора с Россией, но все равно продолжит политику санкций и поддержку Украины.

Заключение мирного договора возможно, но на определенных условиях, которых мы будем придерживаться. Никакого диктата, никакого шантажа мы не потерпим. Мы добиваемся мирного договора, мы готовы его подписывать, но на условиях того, что у нас Конституция защищает территориальную целостность нашей страны

Алексей Чепадепутат Госдумы

Он также добавил, что в позапрошлом и прошлом году у России сильно выросли торгово-экономические отношения с Японией. «Япония в дальнейшем, очевидно, будет придерживаться этой стратегической линии, но, учитывая то, что она является партнером США, и США опираются на них в Восточной Азии, и США для Японии являются основным торговым партнером, естественно, они делают такие заявления, но санкции можно заявлять, а работа продолжается», — заключил он.

Ранее генеральный секретарь японского кабинета министров Есимаса Хаяси назвал позицию России по Курильским островам несправедливой, поскольку она сводится к тому, что «территориальный спор» по южной части архипелага закрыт.

При этом замминистра иностранных дел России Андрей Руденко в беседе с послом Японии Акирой Муто подчеркивал, что деструктивные шаги Токио усугубляют деградацию отношений с Москвой. Дипломат добавил, что японская сторона порождает серьезные риски эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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