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16:02, 30 января 2024Экономика

Цены на газ в Европе снизились

Цены на газ в Европе упали из-за теплой погоды и больших запасов в хранилищах
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Christian Charisius / Reuters

Стоимость фьючерсов на природный газ на следующий месяц по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF на лондонской бирже ICE во вторник, 30 января, приблизилась к минимуму за последние годы на фоне теплой погоды и значительных запасов топлива в хранилищах. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На минимуме цена опускалась до 310 долларов за тысячу кубометров. Неделю назад цены кратковременно уходили ниже 300 долларов, но затем скорректировались в сторону увеличения.

По данным Gas Infrastructure Europe, европейские хранилища газа заполнены на 71,5 процента, что сравнимо с рекордным уровнем, зафиксированным годом ранее, и значительно больше, чем средний результат за последние пять лет.

Увеличение сроков доставки сжиженного природного газа (СПГ) из Катара, который теперь везут в обход африканского континента из-за атак хуситов, пока не влияют на стоимость топлива. Кроме того, меньшему спросу на газ способствует увеличение выработки электроэнергии ветряными электростанциями.

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      Платон Щукин
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