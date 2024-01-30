Медведев назвал условие для заключения мирного договора с Японией

Медведев: мир с Японией может быть заключен при признании Курил территорией РФ

Россия не против мирного договора с Японией, однако он может быть заключен при признании Токио Курил территорией РФ, а не спорным регионом. Это условие назвал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в записи на своей странице во «ВКонтакте».

Политик подчеркнул, что вопрос Курильских островов закрыт навсегда — их статус закреплен в Конституции России.

Так Дмитрий Медведев отреагировал на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о готовности страны к заключению мирного договора при условии сохранения санкций.

«Нам глубоко наплевать на "чувства японского народа" по так называемым Северным территориям. Это не "спорные территории", это — Россия», — подытожил зампред Совбеза.

А те из самураев, кому особенно грустно, могут уйти из жизни традиционным японским способом. Сделать себе сеппуку Дмитрий Медведев

Япония оспаривает принадлежность России Курильских островов Итуруп, Кунашир и Шикотан. Россия безусловно считает эти острова своими. Из-за этого у Москвы и Токио до сих пор не подписано мирное соглашение. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова советовала Японии запомнить принадлежность курильского острова Итуруп.