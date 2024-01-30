Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:46, 30 января 2024Россия

Медведев назвал условие для заключения мирного договора с Японией

Медведев: мир с Японией может быть заключен при признании Курил территорией РФ

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Россия не против мирного договора с Японией, однако он может быть заключен при признании Токио Курил территорией РФ, а не спорным регионом. Это условие назвал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в записи на своей странице во «ВКонтакте».

Политик подчеркнул, что вопрос Курильских островов закрыт навсегда — их статус закреплен в Конституции России.

Так Дмитрий Медведев отреагировал на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о готовности страны к заключению мирного договора при условии сохранения санкций.

«Нам глубоко наплевать на "чувства японского народа" по так называемым Северным территориям. Это не "спорные территории", это — Россия», — подытожил зампред Совбеза.

А те из самураев, кому особенно грустно, могут уйти из жизни традиционным японским способом. Сделать себе сеппуку

Дмитрий Медведев

Япония оспаривает принадлежность России Курильских островов Итуруп, Кунашир и Шикотан. Россия безусловно считает эти острова своими. Из-за этого у Москвы и Токио до сих пор не подписано мирное соглашение. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова советовала Японии запомнить принадлежность курильского острова Итуруп.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Раскрыты первые результаты анализа черных ящиков сбитого под Белгородом Ил-76. Как самолет потерпел крушение?

      Участникам «Би-2» отказали в депортации в Израиль

      Россиянам раскрыли способ правильно пить воду перед сном

      Российский фигурист одной фразой оценил лишение золота командного турнира Игр

      Три дома жителей российского региона повреждены после обстрела со стороны ВСУ

      Зеленский призвал забрать помощь у украинских беженцев

      В Харькове прогремел взрыв

      Совершенный подростками поджог в Москве квалифицировали как диверсию

      Россиянка лишилась 146 тысяч рублей в модельной школе и раскрыла схему ее обмана

      Доходность китайского госдолга упала до минимума с начала века

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше