Месси посоветовал тренера для «Барселоны»

Месси посоветовал «Барселоне» Скалони на пост главного тренера после ухода Хави

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони может возглавить «Барселону». Об этом сообщает Todofichajes.

Как стало известно источнику, кандидатуру на пост главного тренера лично посоветовал руководству испанского клуба нападающий Лионель Месси. Отмечается, что приход Скалони поможет привлечь в «Барселону» аргентинских игроков. Кроме того, сделка была бы финансово выгодна для клуба.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе из клуба по окончании сезона. По его мнению, каталонцам нужна смена направления.

Скалони работает в сборной Аргентины с 2018 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки-2021 и чемпионат мира-2022.