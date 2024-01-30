Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Диана Шнайдер
Завтра
06:00 (Мск)
Паула Бадоса
Хуахин
Сибирь
Сегодня
15:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Анна Блинкова
Сегодня
17:00 (Мск)
Юле Нимайер
Линц
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сент-Луис Блюз
Завтра
04:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Завтра
06:30 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
11:38, 30 января 2024Спорт

Месси посоветовал тренера для «Барселоны»

Месси посоветовал «Барселоне» Скалони на пост главного тренера после ухода Хави

Фото: Victor Fraile Rodriguez / Reuters

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони может возглавить «Барселону». Об этом сообщает Todofichajes.

Как стало известно источнику, кандидатуру на пост главного тренера лично посоветовал руководству испанского клуба нападающий Лионель Месси. Отмечается, что приход Скалони поможет привлечь в «Барселону» аргентинских игроков. Кроме того, сделка была бы финансово выгодна для клуба.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе из клуба по окончании сезона. По его мнению, каталонцам нужна смена направления.

Скалони работает в сборной Аргентины с 2018 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки-2021 и чемпионат мира-2022.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Раскрыты первые результаты анализа черных ящиков сбитого под Белгородом Ил-76

      В России ограничили ввоз ряда видов семян из недружественных стран

      Под Москвой большегруз смял легковушку на пункте взимания платы

      В России отреагировали на желание Японии заключить мирный договор

      В Госдуме участникам «Би-2» пригрозили тюрьмой в случае возвращении в Россию

      Лавров заявил о срыве западного проекта по Украине из-за России

      Лавров указал на нежелание Запада видеть отправки оружия с Украины

      В Германии заявили о подавленном состоянии Зеленского из-за ситуации на фронте

      Назван превосходящий МиГ-31 истребитель

      В МИД раскрыли пользу от расширения БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше