Победительницей конкурса красоты в России стала 14-летняя девушка

14-летняя Эвелина Габитова из Набережных Челнов стала «Мисс Татарстан»

«Мисс Татарстан — 2024» стала 14-летняя девушка из Набережных Челнов. Об этом сообщает aif.ru.

В конце января в Казани прошел финал регионального конкурса красоты «Мисс Татарстан — 2024». За титул победительницы боролись тридцать девушек из разных уголков республики. Корону получила 14-летняя Эвелина Габитова.

Конкурс состоял из нескольких этапов. Девушки отвечали на вопросы искусственного интеллекта, демонстрировали вечерние платья, а также продефилировали перед жюри в купальниках.

Звание «Мисс Казань — 2024» получила 16-летняя Александра Кочергина.

Ранее сообщалось, что в Токио 26-летняя девушка украинского происхождения победила в национальном конкурсе красоты «Мисс Япония — 2024». Выбор финалистки вызвал скандал среди японцев.