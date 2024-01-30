Победительницей конкурса красоты в России стала 14-летняя девушка
14-летняя Эвелина Габитова из Набережных Челнов стала «Мисс Татарстан»
«Мисс Татарстан — 2024» стала 14-летняя девушка из Набережных Челнов. Об этом сообщает aif.ru.
В конце января в Казани прошел финал регионального конкурса красоты «Мисс Татарстан — 2024». За титул победительницы боролись тридцать девушек из разных уголков республики. Корону получила 14-летняя Эвелина Габитова.
Конкурс состоял из нескольких этапов. Девушки отвечали на вопросы искусственного интеллекта, демонстрировали вечерние платья, а также продефилировали перед жюри в купальниках.
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