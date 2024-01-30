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15:38, 30 января 2024Из жизни

Победительницей конкурса красоты в России стала 14-летняя девушка

14-летняя Эвелина Габитова из Набережных Челнов стала «Мисс Татарстан»

Фото: Alexander Ermochenko / Unsplash

«Мисс Татарстан — 2024» стала 14-летняя девушка из Набережных Челнов. Об этом сообщает aif.ru.

В конце января в Казани прошел финал регионального конкурса красоты «Мисс Татарстан — 2024». За титул победительницы боролись тридцать девушек из разных уголков республики. Корону получила 14-летняя Эвелина Габитова.

Конкурс состоял из нескольких этапов. Девушки отвечали на вопросы искусственного интеллекта, демонстрировали вечерние платья, а также продефилировали перед жюри в купальниках.

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      Антонина Черташ
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