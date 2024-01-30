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19:45, 30 января 2024Россия

На границе России и Украины перехватили три беспилотника ВСУ

Брянский губернатор Богомаз: росгвардейцы подавили три дрона ВСУ на границе

Сотрудники Росгвардии по Брянской области перехватили на российско-украинской границе три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, беспилотники самолетного типа были подавлены при помощи специального оборудования. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

Ранее, в ночь на 30 января, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 украинский беспилотник над пятью регионами. Одиннадцать из них сбили над Крымом, еще пять над Белгородской областью, три — над Брянской, а также по одному над Калужской и Тульской областях.

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      Константин Лысяков
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