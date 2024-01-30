Названы способы профилактики варикоза и тромбоза

Хирург Безрукавый призвал делать разминку для ног для профилактики варикоза

Из-за неправильного образа жизни и генетической предрасположенности даже у молодых людей может возникнуть варикоз, тромбофлебит, венозная недостаточность и наиболее опасная патология вен — тромбоз, рассказал хирург Первой профессиональной ортопедической сети «ОРТЕКА» Алексей Безрукавый. В комментарии для «Ленты.ру» врач назвал способы профилактики этих опасных для жизни заболеваний, в частности, призвал делать разминку для ног.

Главными симптомами заболеваний являются дискомфорт в ногах (боль, тяжесть, сдавливание, жар, болезненность определенных участков, отеки), потеря чувствительности в нижних конечностях, сосудистые звездочки и набухшие вены, частые мышечные судороги (особенно ночные), любые непонятные покраснения или странные уплотнения, незаживающие ранки Алексей Безрукавый хирург

Для того чтобы снизить риск развития варикоза и других заболеваний вен, необходимо заниматься профилактикой, заверил собеседник «Ленты.ру». Так, он рекомендовал находящимся в группе риска людям носить компрессионный трикотаж, поддерживающий работу венозных клапанов.

Также следует, по словам врача, лежа держать ноги чуть выше уровня головы. Такая позиция улучшает кровообращение. Кроме того, доктор посоветовал отказаться от сдавливающей одежды и обуви, так как она может негативно сказаться на здоровье вен.

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Вредят здоровью вен и сосудов воздействие высокой температуры (например, слишком частое посещение бани), лишний вес, недостаточное употребление жидкости, несбалансированное питание. «Старайтесь сократить потребление продуктов с высоким содержанием "плохого" холестерина и пищи, способствующей сгущению крови (жирное мясо, сахар, копчености). Пейте достаточное количество чистой воды», — призвал собеседник «Ленты.ру».

Сделать сосуды и вены более эластичными и здоровыми помогут умеренные физические нагрузки (прогулки, плаванье, йога, поездки на велосипеде), массаж и разминка для ног в течение дня, заверил врач.

Необходимо отказаться от курения и злоупотребления алкоголем. Эти вредные привычки оказывают серьезное негативное воздействие на здоровье сосудов, а потому значительно повышают риск развития патологий

Алексей Безрукавый хирург

«При появлении первых тревожных симптомов необходимо сразу обращаться к флебологу. Перед началом профилактики консультация врача также будет нелишней. Врач, помимо вышеуказанных методов, может назначить прием лекарств, которые также помогут поддержать здоровье сосудов», — заключил Безрукавый.

Ранее флеболог Владислав Орлов предупредил, что зимой варикоз может обостряться. Это, по его словам, происходит из-за перепада температур.