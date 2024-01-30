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07:56, 30 января 2024Спорт

Названы способы убрать жир на животе после 50 лет

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способы убрать жир на животе после 50 лет. Ее слова приводит Men Today.

Для начала Ротач посоветовала сгибать корпус лежа. Для этого нужно лечь на спину рядом со стулом, ноги согнуть и положить на стул так, чтобы голени были перпендикулярны полу, на выдохе необходимо поднять лопатки и потянитесь к ногам.

Следующим упражнением стали боковые скручивания лежа. Необходимо лечь, положив ноги на стул, затем поднять голову и лопатки, на выдохе потянуться вытянутой рукой к ножке стула и вернуться в исходное положение. Последним было рекомендовано выполнять подъем ног из лежачего положения.

Ранее фитнес-тренер Алина Черепанова раскрыла основные нюансы похудения в области нижней части живота. Она посчитала, что для этого нужна общая тренировочная и бытовая активность, а также корректировка питания в сторону увеличения количества белка в рационе и минимизации калорийной пищи.

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      Анастасия Борисова
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