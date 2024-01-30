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16:06, 30 января 2024Наука и техника

Создано реалистичное мясо на основе пшеничного белка

В Университете Тафтса создали синтетическое мясо на основе глютенина

Изображение: ACS Biomaterials Science & Engineering (2024) / phys.org

Ученые Университета Тафтса в США использовали гипоаллергенный пшеничный белок для культивирования качественного синтетического мяса. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале ACS Biomaterials Science & Engineering, благодаря глютенину из клеток мышц и жира формируются поперечнополосатые мышечные слои и плоские жировые слои, что формирует реалистичную мясную текстуру.

Предыдущие исследователи показали, что пленка из глютенина растительного происхождения является подходящей основой для культивирования клеток скелетных мышц коров. Однако мышечные клетки должны образовывать выровненные волокна, аналогичные текстуре реальных тканей. Кроме того, в трехмерную культуру необходимо включить жир, чтобы воспроизвести состав традиционных мясных продуктов.

Исследователи решили воспользоваться гипоаллергенным глютенином, чтобы создать пленки, которые служили бы каркасом для трехмерной культуры. Белок был выделен из пшеничной клейковины, затем на ребристые белковые подложки размещались мышечные клетки, после чего культуру инкубировали в течение двух недель. Кроме того, ученые наносили слой жировых клеток на плоские пленки глютенина.

Мышечные клетки в течение второй недели культивирования образовывали длинные параллельные пучки, воссоздавая структуру волокон поперечнополосатых мышц животных, а жировые клетки производили отложения липидов и коллагена. Эти слои можно складывать друг с другом, образуя трехмерную культуру белка, напоминающую мясо.

По словам авторов, эффективность роста клеток на растительном белке хуже, чем на обычно применяемых пленках из желатина, поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы улучшить прикрепление клеток к пленкам из глютенина.

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      Александр Еникеев
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