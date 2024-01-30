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21:21, 30 января 2024Мир

Дипломат заявил о росте интереса развитых стран Запада к БРИКС

Шерпа ЮАР Суклал: развитые западные страны потихоньку стучатся в двери БРИКС

Фото: Ministry of Economy Russia / via Globallookpress.com

Интерес к деятельности БРИКС возрос. Развитые страны Запада потихоньку стучатся в двери объединения в надежде наладить сотрудничество, рассказал шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал в ходе встречи шерп и су-шерп в рамках российского председательства, пишет ТАСС.

«Большая часть развитых стран и стран глобального Севера так же тихонечко стучится в наши двери, они говорят, что хотят взаимодействовать с нами», — уточнил он.

Суклал также обратил внимание на многократный рост всемирного интереса к деятельности БРИКС. По его словам, с просьбой стать участниками группы уже обратились около 30 стран. Дипломат подчеркнул, что это является «вотумом доверия тому, чем занимается объединение».

Ранее заместитель министра иностранных дел и шерпа России в БРИКС Сергей Рябков заявил, что расширение БРИКС принесет пользу членам объединения и будет способствовать построению нового, более справедливого и многополярного миропорядка. Он также напомнил, что в январе 2024 года в объединение вошли пять новых стран: Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Также ранее стало известно, что доля стран БРИКС в мировой экономике в прошлом году выросла с 31 до 35 процентов глобального ВВП по паритету покупательной способности, обогнав по этому показателю страны «Большой семерки».

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      Марина Совина
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