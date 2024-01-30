Роднина объяснила лишение сборной России золота командного турнира ОИ-2022

Роднина заявила, что Россию не лишали золота командного турнира Олимпиады-2022

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила лишение сборной России золота командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ее слова приводит Sport24.

«Нас никто не лишал золотой медали, а пересчитали результаты», — заявила Роднина. Она обратила внимание на то, что по сумме баллов, которые были набраны отечественными спортсменами, и с учетом аннулирования баллов Камилы Валиевой россияне оказались на третьем месте.

Ранее сборную России лишили золота командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 после аннулирования баллов Камилы Валиевой. В результате Россия опустилась на третье место в турнирной таблице, золото перешло команде США, серебро — Японии.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все ее результаты за этот период аннулируются.