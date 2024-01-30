Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
0:4
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Анна Блинкова
0:2
Завершен
Юле Нимайер
Линц
Нефтехимик
1:2
2-й период
live
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сент-Луис Блюз
Завтра
04:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Диана Шнайдер
Завтра
05:30 (Мск)
Паула Бадоса
Хуахин
Сан-Хосе Шаркс
Завтра
06:30 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
19:36, 30 января 2024Спорт

Роднина объяснила лишение сборной России золота командного турнира ОИ-2022

Роднина заявила, что Россию не лишали золота командного турнира Олимпиады-2022

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила лишение сборной России золота командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ее слова приводит Sport24.

«Нас никто не лишал золотой медали, а пересчитали результаты», — заявила Роднина. Она обратила внимание на то, что по сумме баллов, которые были набраны отечественными спортсменами, и с учетом аннулирования баллов Камилы Валиевой россияне оказались на третьем месте.

Ранее сборную России лишили золота командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 после аннулирования баллов Камилы Валиевой. В результате Россия опустилась на третье место в турнирной таблице, золото перешло команде США, серебро — Японии.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все ее результаты за этот период аннулируются.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Появились слухи об ударе румынского F-16 по российским войскам в зоне СВО. В Румынии объяснили, почему это ложь

      Россиянина осудят за расправу над сыном

      В США заявили о неизбежности отставки Залужного

      В России произошел масштабный сбой в работе сайтов

      Разработана имитирующая вирус вакцина

      Итальянский журналист раскрыл отношение Запада к России

      На границе России и Украины перехватили три беспилотника ВСУ

      В России заявили об отсутствии причин для снижения ставки

      37-летняя Ольга Бузова показала лицо без макияжа

      Слоны спасли упавшего в водоем детеныша и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше