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17:26, 30 января 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли порядок действий при появлении фурункулов

Дерматовенеролог Владимирова: выдавливание фурункулов может привести к сепсису

Фото: Boyloso / Shutterstock / Fotodom

Выдавливание прыщей и фурункулов в домашних условиях может привести к осложнениям, самое серьезное из которых — сепсис, предупредила заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии АПО ФНКЦ ФМБА России Елена Владимирова. В комментарии для «Ленты.ру» врач раскрыла порядок действий, которому нужно следовать при появлении фурункулов.

Владимирова объяснила, что прыщи, образующиеся на поверхности кожи, сами проходят за пять-семь дней, не оставляя следа. Фурункулы же разрастается глубоко внутрь, затрагивая сальную железу и прилегающие ткани.

«Фурункулы нельзя выдавливать самостоятельно. Вскрывать их может только хирург. Если сделать это дома, то велика вероятность попадания бактерий в кровоток и заражение всего организма. Может развиться сепсис. Особую опасность представляют фурункулы, расположенные в области глаз», — предупредила доктор

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Помимо сепсиса, фурункул может вызвать абсцесс, продолжила собеседница «Ленты.ру». При нем гнойное содержимое не может выйти на поверхность и накапливается, из-за чего на его месте образуется полость.

Гной может распространиться в глубину, вызывая флегмону. При этом переход инфекции на стенки сосудов становится причиной тромбофлебита. Инфекция может распространиться на близлежащий лимфоузел, вызывая его воспаление

Елена Владимировадерматовенеролог

Владимирова отметила, что при появлении фурункула нужно сразу обратиться к дерматовенерологу, чтобы тот подобрал консервативные методы лечения в домашних условиях. Остановить развитие фурункулов способы антисептики и антибиотики, объяснила врач. «Если в течение недели гнойное содержимое так и не вышло наружу, нужно идти к хирургу для вскрытия фурункула в стерильных условиях операционной», — подвела итог кандидат медицинских наук.

Ранее косметолог и дерматовенеролог Татьяна Пичугина назвала методы борьбы с врожденным дефектом кожи. Во время лечения так называемой гусиной кожи — кератоза — необходимо сдать анализы на гормоны и нормализовать питание.

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      Вера Владзиевская
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