Появились слухи об ударе румынского F-16 по российским войскам в зоне СВО. В Румынии объяснили, почему это ложь

Минобороны Румынии: румынские истребители F-16 не наносили ударов по ВС России

Информация о секретной боевой миссии F-16 в зоне российской специальной военной операции (СВО) на Украине не соответствует действительности, заявили в Минобороны Румынии. Там указали, что румынские истребители не были задействованы для ударов по позициям российских войск.

Мы предупреждаем вас о фейковых новостях, появившихся в аккаунте платформы X, в которых утверждается, что самолет F-16C вылетел с 86-й авиабазы ​​в Констанце в субботу в 03:22 и разбомбил группу сил РФ под Херсоном Минобороны Румынии

В ведомстве подобные утверждения назвали абсурдными, подчеркнув, что на вооружении у Военно-воздушных сил (ВВС) Румынии не состоят F-16 в конструкторском варианте С, только в вариантах А и В.

Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

Информацию об ударе румынскими F-16C по Херсонской области начали распространять в соцсетях

Сообщение о том, что Генштаб России якобы доложил Совету Безопасности о воздушном ударе румынскими F-16C по Херсонской области, впервые опубликовал аккаунт Ukraine Front Lines в соцсети Х. В нем утверждалось, что из-за невозможности разместить истребители на территории Украины, используются готовые базы и персонал союзников.

Как отмечало издание Newsweek, информация была размещена без указания источников. Спикер ВВС Украины Юрий Игнат назвал данное сообщение ложным.

Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters

Украина признавала сложности с принятием F-16

Игнат признавал, что Киев не смог бы принять истребители F-16, даже если бы их передали европейские союзники. Он объяснил, что сейчас в стране отсутствует необходимая для обслуживания F-16 инфраструктура, а также нет пилотов, способных управлять данной техникой.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут получить от западных партнеров большое количество F-16 и средств противовоздушной обороны сразу из-за высокого риска их уничтожения российскими силами, подчеркивал спикер ВВС республики.