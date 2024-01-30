«Инфоцыганка века». Кто такая Инна Тлиашинова и за что россияне готовы отдавать ей миллионы рублей?

Коуча Инну Тлиашинову допросили после нападения на журналистов «Известий»

27 января на журналистку «Известий» Наталию Графчикову и оператора издания напали охранники семинара «Инна Ленд», который в Подмосковье проводила коуч и блогерша Инна Тлиашинова. Графчикова получила травмы, Следственный комитет России (СКР) возбудил по факту случившегося уголовное дело, а Тлиашинову допросили в качестве свидетеля. Кто она такая и почему о ней все говорят?

Журналистка «Известий» получила травмы в результате нападения на семинаре Тлиашиновой

По словам Графчиковой, место проведения семинара Тлиашиновой держалось в тайне, но журналистам удалось его найти. Когда корреспондентка представилась и начала снимать происходящее на телефон, охранники повалили ее на пол, а затем вышвырнули на улицу в одних носках, не дав ей обуться. У ее оператора сломали камеру и отобрали флешку.

На улице на корреспондента напал охранник и два помощника Тлиашиновой. Один из мужчин начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем вовсе начал ее душить «Известия»

Нападение на Наталию Графчикову Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Согласно медицинскому заключению, Графчикова получила множественные ссадины и ушибы рук и ног, гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы. Помимо того, у нее диагностировали подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

СКР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 144 («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»). Позднее адвокат Александр Добровинский сообщил, что Тлиашинову допросили в качестве свидетеля. По его словам, по делу никого не задержали, следствие выясняет обстоятельства случившегося.

Чем занимается Тлиашинова и сколько стоят ее курсы?

После нападения на журналистку одна из клиенток Тлиашиновой решила рассказать, что происходило на курсах блогерши. Так, женщина заявила, что в 2021 году одна из сотрудниц Тлиашиновой убедила ее взять кредит на 167 тысяч рублей, чтобы купить курс.

Ты в каком-то тумане. Когда приходит какое-то отрезвление, ты думаешь, как же ты это сделала. Я вообще не понимаю, как я могла на это подписаться одна из клиенток Инны Тлиашиновой

Сама Тлиашинова называет себя «экспертом по подсознанию номер один в РФ». Она утверждает, что разработала «уникальные методики изменения реальности через подсознание» — в их числе «Тренажеры для подсознания», «Разборы по уровням реальности», «Сталкер реальности» и «Квантовый след».

Блогерша продает различные семинары и курсы. Например, семинар «Квантовое туннелирование» стоит 200 тысяч рублей, «Поднятие по этажам реальности» — 50 тысяч рублей, а онлайн-семинар «Поющие чаши», посвященный женственности и сексуальности, 10 тысяч рублей. Стоимость курсов Тлиашиновой значительно выше: самый дешевый стоит 100 тысяч рублей, а самый дорогой — 5 миллионов рублей.

Инна Тлиашинова Кадр: Инна Тлиашинова / YouTube

Кроме того, коуч продает личное обучение в формате «один на один». Его стоимость — 20 миллионов рублей. Продукт рекламируется с формулировкой «стань Инной Тлиашиновой»

Больше всего Тлиашинова известна благодаря методике «Мастер разборов». Как заявляет коуч, эта методика помогает людям сделать свою жизнь идеальной. При этом она утверждает, что, пройдя обучение, стать «мастером разборов» может буквально каждый человек. В интервью журналистке Алене Жигаловой блогерша заявляла, что метод основывается на квантовой механике. В том же интервью она сравнивала себя с Михаилом Ломоносовым.

Методика «Мастера разборов» — это авторский метод психологических практик, позволяющий точечно выявить источник, первопричину проблемы заказчика и с помощью трансформационной работы ее решить. Методика помогает работать с родом и трансформировать негативный опыт в любом из вопросов! Инна Тлиашинова коуч, блогерша

У Тлиашиновой скандальная репутация, несмотря на дружбу со звездами

Тлиашинова утверждает, что за помощью к ней не раз обращались многие знаменитости. В их числе — певец Филипп Киркоров, певицы Ани Лорак и Любовь Успенская, продюсер Яна Рудковская, актриса Марина Федункив и другие известные люди. При этом и Киркоров, и Рудковская публично говорили о Тлиашиновой в положительном ключе.

Надин Серовски, Настя Пикси, Настя А и многие другие блогеры и звезды платят мне больше миллиона за мои личные разборы Инна Тлиашинова коуч, блогерша

Инна Тлиашинова ведет собственное «трансформационное шоу» Кадр: Инна Тлиашинова / YouTube

Однако многие обычные пользователи сети отзываются о продуктах Тлиашиновой совершенно иначе. «Очень хорошая инфоцыганка, которая, насмотревшись на успехи своих коллег, решила открыть свое мракобесное поприще», — такого мнения о ней придерживается автор YouTube-канала «Ютубная». «Инфоцыганка века», «чокнутая психолог», «одна из самых опасных инфоцыган нашего времени» — говорили другие блогеры. Некоторые сравнивали ее с автором «Марафона желаний» и «королевой марафонов» Еленой Блиновской, в отношении которой позднее возбудили уголовное дело из-за неуплаты налогов.

Критически о Тлиашиновой высказывались и представители профессионального сообщества. К примеру, психолог Татьяна Чувильчикова, ознакомившись с сеансом разбора у коуча, сочла, что он напоминает спектакль.

Это не расстановки, это никакая не квантовая психология. Это абсолютно такой вот цирк, театр, где человек вам в голову внедряет собственные какие-то причинно-следственные связи, которые абсолютно неизвестно с какого потолка взяты. Вот, собственно, то, на чем Тлиашинова и стоит Татьяна Чувильчикова психолог, блогер

Кроме того, Тлиашинову высмеивали в соцсетях из-за грубого поведения в интервью Алене Жигаловой: коуч матом обругала журналистку, а также назвала Жигалову сукой и подлым человеком, когда та задала вопрос о ее методике. «Это даже не инфоцыганка, это инфошарлатанка», «Этой женщине самой нужен психиатр», — возмущались пользователи YouTube.

Кроме того, однажды она матом обругала съемочную группу «РЕН ТВ» в ответ на вопросы о ее профессиональном образовании. «Вы че? Вы никогда не станете профессиональным журналистом. Забери материал отснятый. Пошли ***», — возмущалась она.

Тлиашинову уличили в уклонении от уплаты налогов

Как заявила журналистка «Известий» Графчикова, на которую напали на семинаре Тлиашиновой, организаторы мероприятия не хотели привлекать излишнее внимание к нему. «Боялись, что после съемок органы начнут проверять их доходы, налогообложение и различные документы», — отметила журналистка.

₽ 5 000 000 стоит самый дорогой абонемент с курсами Тлиашиновой

Блогерша Елена Блиновская, арестованная по делу об уклонении об уплаты налогов и легализации средств Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Издание изучило базу данных СПАРК и выяснило, что в настоящее время Тлиашинова не владеет ни одной фирмой, включая ее академию. Утверждается, что четыре из пяти компаний, в которых блогерша была совладельцем и гендиректором, ликвидировали. «При этом право собственности на три из пяти фирм коуч передавала одному и тому же человеку, после чего они ликвидировались на следующий день», — подчеркивается в материале.

Как заявил юрист Глеб Подъяблонский, ликвидация компаний может указывать на уход от уплаты налогов. Аналогичное мнение высказал юрист Дмитрий Григорьев. А депутаты Госдумы подготовили обращение в Федеральную налоговую службу (ФНС) с просьбой проверить Тлиашинову на соблюдение налогового законодательства и использование схем ухода от налогов.

Очевидно, что блогер проводила семинары вовсе не бесплатно. Платила ли она с них налоги, должна, на наш взгляд, выяснить налоговая служба Яна Лантратова зампред комитета Госдумы по просвещению

У налоговой возникали вопросы к блогерше и до нападения на журналистку. В мае 2023 года ФНС приостановила операции по счетам организации Тлиашиновой «Научно-исследовательский центр академии мастера разборов имени И. Тлиашиновой». Причиной стало непредставление налоговой декларации.