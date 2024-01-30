В России заявили о намерении БРИКС развивать торговлю в нацвалютах

Замглавы МИД Рябков: страны БРИКС намерены увеличить долю нацвалют в торговле

Страны БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (ЮАР), будут работать над увеличением доли национальных валют в структуре внутренней торговли группы. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков. Его слова приводит «Прайм».

При этом с 1 января 2024 года в состав группы вошли еще пять государств — Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия. В этих странах также хотят нарастить долю нацвалют в торговых расчетах с другими членами блока, уточнил Рябков.

Подобные намерения замглавы российского МИД связал со стремлением группы развивать «более справедливый и многополярный миропорядок». При этом приоритетным направлением председательства РФ в БРИКС в 2024 году станет углубление финансово-экономического сотрудничества стран — участниц блока, заключил Рябков.

Ранее о задаче нарастить долю использования национальных валют в структуре расчетов БРИКС также заявляла глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Кроме того, она призвала уделить внимание развитию финансовых технологий, включая альтернативные SWIFT платежные системы. Это, по ее словам, позволит людям быстрее получать финуслуги на внутренних рынках стран — участниц блока.