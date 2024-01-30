Предсказана реакция ХАМАС на предложение Израиля по заложникам

Военный Дандыкин: перемирие Израиля и ХАМАС маловероятно

Перемирие Израиля и исламистской группировки ХАМАС, возвращение всех заложников на данный момент кажется маловероятным, поскольку это может оказаться не в интересах боевиков. Вместе с тем, Израиль заинтересован в как можно более скором завершении конфликта. В разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предсказал реакцию боевиков на предложение по заложникам.

«ХАМАС будет думать над этим предложением, но там понимают, что если отдать заложников, никаких перемирий больше не будет. Заложники дают им хоть какую-то безопасность, даже несмотря на то, что продолжают гибнуть мирные люди», — заметил Дандыкин.

Исходя из позиции Израиля, военный считает перемирие с ХАМАС маловероятным. Для Израиля, по его словам, слишком многое стоит на кону: это и репутация самой страны, и репутация вооруженных сил, и вопрос финансов.

«Этот конфликт — это отвлечение от работы огромного количества людей, это большие потери. Кроме того, продолжаются стычки с Хезбаллой. Израиль хотел бы покончить со всем этим как можно скорее. Да, ХАМАС понес огромные потери, но то же справедливо и для ЦАХАЛ, где есть потери и в технике, и в людях, что крайне чувствительно для общества», — сказал Дандыкин.

Ранее сообщалось, что в ХАМАС подтвердили получение предложения по заложникам, выработанное по итогам переговоров в Париже при участии Египта, Израиля, Катара и США. Там подчеркнули, что для группировки приоритетными остаются требования «немедленного прекращения агрессии», а также «вывода оккупационных войск за пределы сектора Газа».