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15:45, 30 января 2024Мир

Женоподобный Иисус Христос поссорил испанцев

Католики в Испании возмутились приуроченным к Страстной неделе плакатом Христа

Фото: Unsplash

В Испании разгорелся скандал из-за плаката с Иисусом Христом, приуроченного к Страстной неделе в Севилье. Многие сочли его женоподобным и оскорбительным для католиков, сообщает The Telegraph.

На плакате, созданном художником Салустиано Гарсией, изображен Иисус Христос после своего воскресения на красном фоне, нижняя часть его тела покрыта белой тканью. Совет Братств и Гильдий, который организует основные мероприятия Пасхальной недели, заявил, что работа художника показывает «светлую сторону Страстной недели».

Однако в социальных сетях многие осудили плакат, назвав его сексуализированным. «Это абсолютно постыдно и ненормально», — написала ультраконсервативная католическая организация IPSE.

Член испанской правой партии Vox Хавьер Наварро присоединился к критике плаката, заявив, что он «стремится спровоцировать» и не имеет цели «поощрить верующих участвовать в Страстной неделе в Севилье».

«Чтобы увидеть это в моем изображении Христа, вы должны сойти с ума», — ответил Гарсия, подчеркнув, что в его картинах нет ничего, что не было бы представлено в произведениях искусства, созданных сотни лет назад.

Лидер правящей в регионе Социалистической партии Испании Хуан Эспадас выступил в его защиту, осудив критиков, и подчеркнул, что работа сочетает в себе «традиции и современность региона».

Ранее в Испании злоумышленники похитили фигурку младенца Иисуса из рождественского вертепа. После этого появилось видео, в котором неизвестные заявили, что правоохранители плохо «присматривают» за младенцем Иисусом, и потребовали у властей выкуп в размере двух тысяч евро.

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      Семен Александров
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