Проживающих за рубежом россиян захотели поставить на консульский учет

В РФ прорабатывают вопрос введения консульского учета живущих за рубежом россиян

В межведомственном формате идет проработка вопроса о введении обязательного консульского учета россиян, проживающих за рубежом. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Предусматривается проработка в межведомственном формате вопроса о введении обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом», — отметила дипломат.

Захарова уточнила, что по итогам данной работы планируется, в частности, «сформулировать устойчивое определение понятия "гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации"».

По словам официального представителя дипведомства, соответствующий доклад и проекты нормативных правовых актов МИД представит в правительство РФ к 20 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил кабмину предложить меры по возвращению в РФ соотечественников. В поручении отмечается, что вопрос возвращения — репатриации — должен быть отдельно рассмотрен в случае, если соотечественников намерены депортировать из того государства, где они постоянно проживают.

Кроме того, в конце прошлого года сообщалось, что власти введут ограничения для соотечественников, проживающих за рубежом и желающих добровольно переселиться в Россию. Они будут должны подтвердить знание русского языка.