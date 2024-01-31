Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
2:1
2-й период
live
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
1:2
2-й период
live
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барселона
Сегодня
21:00 (Мск)
Осасуна
Испания - Примера|20-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
22:30 (Мск)
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
22:30 (Мск)
Бёрнли
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Ливерпуль
Сегодня
23:15 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|22-й тур
20:42, 31 января 2024Спорт

Роналду пропустит матч против Месси

Футболист «Аль-Насра» Роналду пропустит матч против Месси из «Интер Майами»
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустит товарищеский матч против команды форварда Лионеля Месси «Интер Майами». Об этом сообщает Goal.

Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру рассказал, что Роналду получил травму и находится на завершающей стадии восстановления, однако в ближайшие дни не сможет выйти на поле. Встреча должна пройти 1 февраля.

31 октября 2023 года Месси назвал противостояние с Роналду великой спортивной битвой. Он посчитал, что спортсмены подпитывались взаимным соперничеством, потому что оба были отличными конкурентами и всегда хотели побеждать.

Аргентинец является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Он получал трофей в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019, 2021 и 2023 годах. Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». Его признавали лучшим футболистом в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин решил обезопасить Россию от обстрелов с Украины. Как это будет сделано?

      Россия сократила вывоз бензина из-за проблем с производством

      Назван первый альтернативный App Store магазин на iPhone

      Москвич с внешностью ребенка за год сбросил 40 килограммов и изменил свою жизнь

      Москвич в запое десять дней держал в квартире знакомую и избивал ее

      Роналду пропустит матч против Месси

      Министру образования российского региона ужесточили приговор за злоупотребления

      Российские нефтяные компании уличили в недопоставках топлива

      Канье Уэст показал фотографию жены без бюстгальтера

      Заслуженную артистку России обманули на 1,7 миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше