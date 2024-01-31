Футболист «Аль-Насра» Роналду пропустит матч против Месси из «Интер Майами»

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустит товарищеский матч против команды форварда Лионеля Месси «Интер Майами». Об этом сообщает Goal.

Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру рассказал, что Роналду получил травму и находится на завершающей стадии восстановления, однако в ближайшие дни не сможет выйти на поле. Встреча должна пройти 1 февраля.

31 октября 2023 года Месси назвал противостояние с Роналду великой спортивной битвой. Он посчитал, что спортсмены подпитывались взаимным соперничеством, потому что оба были отличными конкурентами и всегда хотели побеждать.

Аргентинец является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Он получал трофей в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019, 2021 и 2023 годах. Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». Его признавали лучшим футболистом в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.