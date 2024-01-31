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08:20, 31 января 2024Россия

В Совбезе назвали мерзкими вечеринки звезд в клубах на фоне СВО

Помощник секретаря Совбеза Мухитов назвал мерзкими вечеринки звезд на фоне СВО

Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press

Вечеринки в различных ночных клубах с участием звезд шоу-бизнеса выглядят непозволительно мерзко на фоне того, как российские военнослужащие сражаются в зоне проведения спецоперации. Об этом в интервью ТАСС заявил помощник секретаря Совета безопасности России Наиль Мухитов.

«Непозволительно мерзко выглядит вакханалия, творящаяся в ночных клубах, в том числе столичных, с участием звезд шоу-бизнеса, швыряющихся деньгами. При этом их образ жизни, мировоззрение достигли такого дна, что они искренне не понимают, почему их осуждает общество и за что им надо извиняться», — сказал Мухитов.

По его мнению, так называемое публичное покаяние артистов и других звезд, которые приняли участие в «голой вечеринке», произошло только из-за страха потерять большие суммы гонораров. В связи с этим звезды начали заниматься благотворительностью и делали это напоказ, отметили в Совбезе.

«Голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». 10 января столичный суд приостановил работу заведения на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Ряд артистов, принявших участие в мероприятии, столкнулся с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу. В их числе сама Ивлеева, а также Филипп Киркоров, Лолита, Анна Asti и Дима Билан.

Впоследствии президент России Владимир Путин заявил, что элита страны не должна формироваться из «обнажающих гениталии чудиков». Однако Путин добавил, что такие чудики, которые «гениталии обнажают или заднее место показывают», все же нужны. Глава государства также заявлял, что у участников СВО и мероприятий, где прыгают без штанов, — разные ценности.

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      Анастасия Шейкина
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