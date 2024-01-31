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10:07, 31 января 2024Силовые структуры

Поджог релейного шкафа на железной дороге в Москве попал на видео

МВД показало видео с диверсией, совершенной подростками в Москве
СюжетДиверсии в России

Поджог оборудования на железной дороге в Москве, совершенный двумя подростками, попал на видео. Запись диверсии предоставили «Ленте.ру» в МВД России.

На кадрах виден пылающий релейный шкаф. Конвой выводит из здания подростка в наручниках.

Двух несовершеннолетних поджигателей задержали полицейские, добавили в ведомстве. Оба — 17-летние жители подмосковного Долгопрудного. Они признались, что пытались вывести из строя оборудование на железнодорожном перегоне между станциями Марк и Новодачная.

Им предъявлено обвинение по статье 281 («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Подростки арестованы.

По данным следствия, куратор, поддерживающий Вооруженные силы Украины, обещал им 150 долларов за диверсию. Неустановленный пока следствием пользователь списался в мессенджере с несовершеннолетним 2006 года рождения. Он прихватил приятели, и они 20 января подожгли релейный шкаф.

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      Любовь Ширижик
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