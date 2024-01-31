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18:42, 31 января 2024Наука и техника

ВМФ России получит 12 кораблей в 2024 году

Минпромторг: ВМФ РФ планируют передать 12 кораблей и четыре подлодки в 2024 году

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Военно-морскому флоту (ВМФ) России планируют передать 12 надводных кораблей в 2024 году. Также флот может получить четыре подлодки. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, передает РИА Новости.

По его словам, флот практически каждый месяц получает надводный корабль, атомную или дизель-электрическую подлодку.

«И если посмотреть динамику, посмотреть цифры, то последние 10 лет флоту было передано 40 надводных кораблей и 24 подводные лодки. Десятилетием ранее — всего лишь 3 подводные лодки. То есть темпы в восемь раз увеличились. В 2024 году российские корабелы передадут флоту 12 надводных кораблей и 4 подводные лодки», — сказал он на церемонии поднятия Военно-морского флага России на подлодке «Кронштадт».

Также Евтухов подчеркнул, что импортозамещение при строительстве кораблей для ВМФ России достигло 100 процентов. По его словам, санкции не способны повлиять на строительство и сдачу кораблей.

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Ранее в январе стало известно, что ВМФ России получил дизель-электрическую подлодку «Кронштадт» проекта 677 «Лада». Церемония поднятия флага состоялась на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи».

В декабре гендиректор Северного машиностроительного предприятия Михаил Будниченко сообщил, что в ближайшие годы ВМФ России передадут три атомных подводных крейсера проекта 955А «Борей-А».

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      Даниил Иринин
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