Названы лучшие упражнения для тонкой талии из положения лежа

Фитнес-тренер Татьяна Павловская назвала лучшие упражнения для тонкой талии из положения лежа. Ее слова приводит Marie Claire.

Для начала Павловская рекомендовала делать скрутку и велосипед. Следующим стал «уголок», для выполнения которого нужно лечь на спину и плотно прижать поясницу к полу. Далее одновременно поднимать и опускать руки и ноги под углом в 90 градусов.

Далее тренер посоветовала делать упражнение «супермен». Для этого нужно перевернуться на живот, руки вытянуть вверх, а шею расслабить. После одновременно поднимать руки и ноги вверх, задерживаясь на несколько секунд в напряженном положении. Последним упражнением стал ягодичный мостик.

В июне 2023 года тренер Светлана Бутова назвала эффективные упражнения, выполняемые из положения лежа. Специалист посоветовала делать поочередные махи прямыми ногами до угла примерно 90 градусов, чтобы укрепить мышцы живота и улучшить мобильность тазобедренных суставов. Она также отметила пользу аналогичных махов лежа на боку, повторить движение необходимо 20-30 раз с каждой стороны.