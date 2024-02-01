Поветкин заявил о непонимании Усиком своей национальной принадлежности

Боксер Поветкин: Усик не понимает того, что он русский человек

Российский боксер Александр Поветкин высказался о национальной принадлежности обладателя чемпионских поясов по четырем престижным версиям украинца Александра Усика. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Может, он сам того не понимает, но он русский человек. Они сами этого не понимают, им задурили голову», — заявил Поветкин, добавив, что в грядущем поединке Усика против британца Тайсона Фьюри будет болеть за представителя Украины.

Бой британца и украинца запланирован на 17 февраля. Поединок пройдет в Эр-Рияде.

На счету Усика 21 победа в 21 бою на профессиональном ринге. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе. В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).