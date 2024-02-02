«Больно об этом говорить». Путин высказался о происходивших под Харьковом после отхода ВС России событиях

Путин: больно говорить о последствиях отхода ВС России из-под Харькова

Президент России Владимир Путин на форуме «Все для победы!» высказался о событиях, которые происходили в Харьковской области после отхода оттуда российских Вооруженных сил (ВС). По словам российского лидера, ему больно говорить о происходившем в то время.

Когда у нас подразделения из Харьковской области отошли, мы же знаем, что там творилось, что творили эти подонки. Только неонацисты так могут поступать. Вот в чем все дело, вот с кем мы имеем дело Владимир Путин президент России

По мнению политика, подавляющая часть жителей России настроена помочь населению Донбасса, не желая «бросать людей под колеса неонацистов».

Путин рассказал о сложной ситуации на одном из участков СВО

Российский лидер заявил, что на одном из участков специальной военной операции (СВО) сложилась сложная ситуация, связанная с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами Владимир Путин президент России

Путин отметил, что делает вывод о важности беспилотных аппаратов из ежедневных контактов с военнослужащими, которые находятся на передовой.

По словам политика, учитывая поведение Украины, России следует прикрывать свои границы, а также гражданские объекты и инфраструктуру.

Российский лидер добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по мирным жителям, чтобы спровоцировать Россию на зеркальные действия.

Там несколько целей: отвлечь внимание собственного населения и спонсоров от провалов в рамках так называемого контрнаступления, показать, что они что-то могут Владимир Путин президент России

Путин раскрыл основу успеха российских бойцов на СВО

Глава России назвал поддержку граждан основой успехов армии в зоне спецоперации. Он заявил, что бойцы на фронте чувствуют эту поддержку. По словам политика, это придает им сил, чтобы выполнять сложные и опасные задачи. Он также рассказал о работе волонтерского движения.

Люди, причем разных возрастов, не только школьники, пожилые люди, все так или иначе принимают участие в этой огромной совместной работе. Это, наверное, 90 процентов всего населения страны Владимир Путин президент России

По мнению Путина, Россия при отказе защищать своих людей превратилась бы в дряхлую, никому не нужную страну. Политик считает, что при таком развитии событий Россию все «поглаживали бы покровительственно по головке и давали гнилую картошку в виде гуманитарной помощи», при этом думая, что и как у нее «оттяпать».