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09:44, 2 февраля 2024Спорт

Кучеров стал первым номером драфта Матча звезд НХЛ

Российского форварда «Тампы» Кучерова первым выбрали на драфте Матча звезд НХЛ

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первым номером драфта Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Кучеров был выбран первым командой братьев Хьюз. Нападающий — лучший бомбардир текущего сезона НХЛ — принимает участие в Матче звезд пятый раз.

В матче примут участие еще четыре россиянина. Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин попал в команду Остона Мэттьюса, голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев и форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов — в коллектив Натана Маккиннона. Вратаря «Флориды Пантерс» Сергея Бобровского выбрала команда Конора Макдэвида.

Матч звезд НХЛ-2024 проходит в Торонто с 1 по 3 февраля. Также в рамках турнира состоится мастер-шоу — 12 хоккеистов разыграют один миллион долларов в конкурсах по системе многоборья.

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