На Украине осудили участие российских клубов в международных товарищеских матчах

Киевское «Динамо» раскритиковало участие российских клубов в товарищеских матчах

Киевское «Динамо» раскритиковало участие российских клубов в международных товарищеских матчах. Заявление команды приводится на ее сайте.

«Российским клубам нет места в мировом футболе, и мы осуждаем решение некоторых клубов выходить на поле против них», — заявили в украинской команде. В «Динамо» осудили желание казахстанского «Ордабасы» сыграть с воронежским «Факелом».

Ранее Украинская футбольная ассоциация выступила против товарищеского матча между сборными России и Сербии. Встреча состоится 21 марта в Москве.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы.