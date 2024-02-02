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17:35, 2 февраля 2024Спорт

Поветкин оценил перспективы Федора Емельяненко в боксе

Поветкин заявил, что Федору Емельяненко не нужно пробовать себя в боксе

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

Российский боксер Александр Поветкин оценил перспективы бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко в боксе. Его слова приводит Sport24.

По его словам, соотечественнику не нужно пробовать себя в новом виде спорта. «Это не ММА. Но посмотрим. Это все равно, что меня поставить против какого-нибудь чемпиона из ММА. Интересно ли было бы? Да, я буду смотреть, буду болеть за Федю», — заявил Поветкин.

Ранее боксер высказался о национальной принадлежности украинца Александра Усика. По его словам, тот сам не понимает того, что является русским человеком.

В августе прошлого года Емельяненко рассказал о желании принять участие в боксерском поединке. Он отметил, что хотел бы провести бой с американским тяжеловесом Майком Тайсоном.

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      Алексей Гусев
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