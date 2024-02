Китайские банки резко снизили рост активов в России

Центробанк: дочерние компании китайских банков замедлили рост активов в России

Китайские банки активно заходили в Россию с помощью дочерних компаний в 2022 году, когда страну начали покидать западные организации, однако в 2023-м их рост резко замедлился. Об этом свидетельствуют данные Центробанка, на которые ссылается Frank Media.

Активы «Бэнк оф Чайка» (принадлежит Bank of China) выросли всего на 28 процентов, в то время в 2022-м рост составлял 293 процента, «АйСиБиСи» (Industrial and Commercial Bank of China) — на 76 процентов (128 процентов). У «Чайна констракшн банк» (China Construction Bank) рост практически остановился, составив всего 3 процента (195 процентов в 2022 году), а «Чайнасельхозбанк» (Agricultural Bank of China) закончил год с результатом 12,5 процента (35,6 процента).

Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин указал, что снижение роста во второй половине 2023 года связано с тем, что в 2022-м организации стартовали с низкой базы. Кроме того, свое влияние могли оказать санкции.

В то же время эксперт отметил, что большую часть активов китайских банков в России составляют остатки на корреспондентских счетах, а они могут значительно меняться за короткий срок.

В настоящее время два китайских банка входят в топ-30 в России — это «Бэнк оф Чайка» и «АйСиБиСи», располагающиеся на 22-м и 27 местах соответственно. Пока это далеко от того статуса, который занимали в России «дочки» банков западных стран.

Ограничить их дальнейший рост может усиление давления Вашингтона. В конце 2023 года Минфин США пригрозил применением вторичных санкции к компаниям, которые участвуют в финансировании российских закупок в военных целях. В январе СМИ сообщали, что госбанки Китая решили усилить ограничения для российских клиентов, в том числе ужесточили проверочные процедуры при трансграничных платежах.