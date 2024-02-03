Российский хоккеист оценил свист зрителей в свой адрес на Матче звезд НХЛ

Хоккеист Кучеров заявил, что ему было весело от свиста на Матче звезд НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оценил свист зрителей в свой адрес на Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит журналист Джей Ричер в X.

«Это было хорошо. Мне это понравилось. Я не ожидал ничего лучшего. Это было весело», — заявил хоккеист. Он добавил, что получил удовольствие от участия в конкурсах, однако не смог проявить себя с лучшей стороны.

3 февраля стало известно, что зрители освистали Кучерова на Матче звезд НХЛ. По итогам конкурсов мастерства хоккеист занял последнее место и не смог выйти в следующий этап. Болельщикам не понравилось, что россиянин не старался выиграть в конкурсе. В соревновании на точность передач он несколько раз промахнулся по мишеням.

Кучеров является лучшим бомбардиром сезона-2023/2024 НХЛ. В данный момент он набрал 83 балла (32 гола и 51 передача) в 48 матчах. Хоккеист выступает в «Тампе» с 2013 года и вместе с командой стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.