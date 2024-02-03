Зрители освистали российского игрока на Матче звезд НХЛ

Зрители освистали занявшего последнее место Никиту Кучерова на Матче звезд НХЛ

Зрители освистали российского нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова на Матче звезд Национальной хоккейнйо лиги (НХЛ). Об этом сообщает Sport24.

По итогам конкурсов мастерства хоккеист занял последнее место и не смог выйти в следующий этап. Болельщикам не понравилось, что россиянин не старался выиграть в конкурсе. В соревновании на точность передач он несколько раз промахнулся по мишеням, а в турнире на владение шайбой медленно объезжал мишени.

2 февраля Кучеров стал первым номером драфта Матча звезд НХЛ. Он был выбран первым командой братьев Хьюз.

Кучеров является лучшим бомбардиром сезона-2023/2024 НХЛ. В данный момент он набрал 83 балла (32 гола и 51 передача) в 48 матчах. Хоккеист выступает в «Тампе» с 2013 года и вместе с командой стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.