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19:53, 4 февраля 2024Россия

Местные жители рассказали о владельцах пекарни в Лисичанске

Разрушенная после обстрела ВСУ пекарня в Лисичанске бесплатно раздавала воду
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пекарня в Лисичанске, разрушенная в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), бесплатно раздавала воду горожанам. Об этом в беседе с ТАСС рассказала местная жительница по имени Галина.

«Они [владельцы пекарни] и до войны были, и после войны вернулись. Привозили воду. Мы здесь воду набирали. А еще они торты [в пекарне] выпекали и сладости делали. Развозили по всему городу пирожные, лаваши, хлеб», — сообщила она. Собеседница агентства подчеркнула, что военных в этом районе не было, «ну не живут они здесь, рядом их просто нет».

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Агентство отмечает, что в Лисичанске сохраняется тяжелая ситуация с водоснабжением, некоторые районы по-прежнему лишены стабильной подачи воды. Администрация города организовала колодцы, а ремонт центральных коммуникаций затруднен из-за постоянных обстрелов и близости линии фронта.

3 февраля украинская армия нанесла удар по пекарне в Лисичанске. В Следственном комитет России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом. В результате атаки пострадали 10 человек. Еще 28 человек получили травмы, не совместимые с жизнью, спасти их не удалось. В Луганской народной республике (ЛНР) 4 февраля был объявлен днем траура.

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