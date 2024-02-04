Стало известно об употреблении советом директоров Tesla наркотиков с Маском

WSJ: члены совета директоров Tesla употребляли наркотики вместе с Илоном Маском

Некоторые бывшие и нынешние члены совета директоров американской компании Tesla, производящей электромобили, употребляли наркотики вместе с ее гендиректором, бизнесменом Илоном Маском. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ) от источников.

По информации издания, вместе с главой Tesla запрещенные вещества принимали бывшие члены совета директоров компании Антонио Грасиас и Стив Джарветсон. Также в числе тех, кого заметили за употреблением наркотиков с бизнесменом, был его брат Кимбал Маск, который сейчас входит в совет директоров Tesla.

Отмечается, что близкие к Маску люди начали принимать наркотики, чтобы не «расстроить миллиардера, который помог им заработать много денег». Также они «не хотят рисковать потерей социального капитала, который они получают от близости» к бизнесмену, добавляет газета.

О том, что Маск пристрастился к наркотикам, WSJ сообщила в июне 2023 года. По данным газеты, владелец Tesla принимал кетамин и психоделики. Утверждалось, что его зависимость вызвала опасения у членов совета директоров Tesla и SpaceX. В окружении предпринимателя считают, что такое поведение вредит не только его репутации, но и всему бизнесу. Комментируя эти сообщения, Маск заявил, что не принимает запрещенные вещества.