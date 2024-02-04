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13:38, 4 февраля 2024Бывший СССР

«Почему бы Шольцу не встретиться с Путиным?» На Украине призвали Германию к переговорам с Россией

Посол Мельник предложил Шольцу встретиться с Путиным для переговоров по Украине

Фото: Johanna Geron / Reuters

Канцлеру Германии Олафу Шольцу следует встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. С таким предложением выступил бывший посол Украины в ФРГ и нынешний посол страны в Бразилии Андрей Мельник.

По его мнению, поскольку прямых переговоров между Москвой и Киевом на данный момент быть не может, необходимы «новые, реальные импульсы для дипломатии» извне.

На Украине призвали весь мир найти подход к России

Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным? Возможно, ему не нужно приглашать его прямо сейчас в Германию на пиво или лететь в Москву самому. Но и во время холодной войны были встречи, например в Исландии

Андрей Мельникпосол Украины в Бразилии

Мельник выразил мнение, что весь мир должен искать подход к российским властям. Он считает, что в настоящее время западным странам следует увеличить поддержку Украины не только в военном отношении — «стратегическая дипломатическая инициатива» в лице США, Германии, Великобритании, Китая и, возможно, Бразилии должна также принять меры.

Посол подчеркнул, что за последние два года какие-либо дипломатические усилия «практически отсутствовали».

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Мельника неоднократно критиковали за резкие высказывания

Мельник занимал должность посла Украины в Германии семь лет, с 2015 по 2022 год. Он стал известен частыми резкими высказываниями в адрес канцлера и других немецких чиновников, а также поддержкой лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры, которого в Израиле и Германии считают участником холокоста.

Так, в мае 2022 года Мельник назвал Шольца «оскорбленной ливерной колбасой», заявив, что немецкий политик ведет себя по-детски. Позднее посол объяснил причину оскорбления «безысходностью». Кроме того, в апреле прошлого года экс-посол заявил, что призыв добиться скорейшего прекращения огня на Украине и перемирия с Россией — маразматический. В этом же месяце Мельник призвал украинских партнеров десятикратно увеличить помощь Киеву и пересечь все красные линии.

В 2022 году дипломата отозвали из Германии и назначили на пост замглавы МИД, однако в 2023-м его отправили послом в Бразилию. Должность посла в Германии занял Алексей Макеев, редко выступающий публично.

Фото: Johanna Geron / Reuters

Оппозиция в Германии ранее выступила за переговоры России и Украины

В начале января новая немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт» призвала к немедленному началу переговоров Москвы и Киева. Ее лидер депутат бундестага Сара Вагенкнехт вместе с союзниками выступила против дальнейшей военной поддержки Украины.

Кроме того, соратник Вагенкнехт Фабио де Маси указал на необходимость напрямую обратиться к Путину и восстановить общение с российской стороной. До этого депутат Маттиас Моосдорф выразил мнение, что переговорный процесс должен стартовать в 2024 году. Он уверен, что миру надоел конфликт на Украине

В свою очередь, Шольц в конце января заявил, что страны Евросоюза должны больше помогать Украине. По его словам, Германия оказывает слишком большую долю помощи Украине, но другим странам не стоит оставаться в стороне. Политик добавил, что поднимет этот вопрос на саммите Евросоюза.

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      Варвара Кошечкина
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