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16:29, 4 февраля 2024Россия

Путин проведет заседание Госсовета по науке и образованию

Журналист Зарубин: Путин проведет заседание Госсовета по науке и образованию

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин проведет заседание Госсовета по науке и образованию. Об этом он рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой журналист Павел Зарубин выложил в Telegram.

«Мы должны сделать все, чтобы отдача и от фундаментальной, и от прикладной науки была кратно выше нашего развития», — заявил Путин. Кроме того, сообщается, что глава государства поздравит ученых с 300-летием Российской академии наук.

Помимо этого, в предстоящих планах президента на последующую неделю совещание с членами правительства и постоянными членами Совета безопасности, рассказал журналист.

Ранее Песков рассказал о работе службы безопасности Путина. Представитель Кремля отметил, что президент во время передвижения по Стрельне не выезжал на дороги общего пользования, так как это могло бы доставить дискомфорт жителям Санкт-Петербурга.

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      Екатерина Ештокина
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