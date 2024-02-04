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19:36, 4 февраля 2024Спорт

ЦСКА проиграл в серии буллитов в матче КХЛ

ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в серии буллитов в матче КХЛ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский ЦСКА проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в серии буллитов в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

В основное время встреча завершилась со счетом 4:4. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились нападающие Антон Слепышев (дубль), Тахир Мингачев и Павел Карнаухов. У гостей голы забили форварды Данил Романцев, Сергей Широков, Стефан Да Коста и Алексей Бывальцев. Серия буллитов завершилась со счетом 2:0 в пользу «Автомобилиста».

31 января ЦСКА вышел в плей-офф КХЛ. Таким образом, после 57 матчей ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 65 очков. Лидирует петербургский СКА с 79 очками.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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      Анастасия Борисова
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