ЦСКА проиграл в серии буллитов в матче КХЛ

ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в серии буллитов в матче КХЛ

Московский ЦСКА проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в серии буллитов в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

В основное время встреча завершилась со счетом 4:4. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились нападающие Антон Слепышев (дубль), Тахир Мингачев и Павел Карнаухов. У гостей голы забили форварды Данил Романцев, Сергей Широков, Стефан Да Коста и Алексей Бывальцев. Серия буллитов завершилась со счетом 2:0 в пользу «Автомобилиста».

31 января ЦСКА вышел в плей-офф КХЛ. Таким образом, после 57 матчей ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 65 очков. Лидирует петербургский СКА с 79 очками.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.